Российская атака на Киев: погибли три человека, десятки ранены

В ночь на 26 октября российские войска вновь атаковали Киев, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В Деснянском районе обломки беспилотника попали в девятиэтажный жилой дом, на уровне второго этажа вспыхнул пожар. Погибли три человека.

Ещё в одном доме в Деснянском районе в результате взрыва дрона выбиты окна с первого по десятый этаж. В Оболонском районе обломки ещё одного беспилотника упали на 16-этажный дом, но пожаров и разрушений конструкций не зафиксировано.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия запустила по Украине 101 ударный беспилотник. "90 дронов были сбиты или подавлены, но в четырёх локациях зафиксированы попадания пяти ударных беспилотников", — сообщили в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео последствий атаки. "Каждый удар России — это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни", — написал Зеленский в телеграме.

Президент Украины добавил, что за последнюю неделю Россия нанесла "тысячи ударов разными типами оружия — почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет разных типов".