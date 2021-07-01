Международный олимпийский комитет запретил российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх в Токио в купальниках с изображением медведя. Эскизы не были утверждены из-за запрета на национальную символику. Об этом агентству РИА "Новости" заявила пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а ТАСС — главный тренер национальной команды Татьяна Покровская.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Российским командам и спортсменам на два года запрещено выступать под национальными и государственными символами на международных турнирах решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Такая мера была принята из-за многочисленных нарушений спортсменами антидопинговых правил при поддержке государства.

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выступают в купальниках с медведем с программой "Калинка". Медведя нет на официальных российских символах, однако он часто используется в популярной культуре для представления страны. Олимпийский мишка был символом Олимпийских игр в Москве в 1980 году, появлялся в рекламе зимней Олимпиады в Сочи-2014 и в церемонии закрытия этих игр.

МОК запрет на медведя пока что официально не подтверждал и не комментировал.