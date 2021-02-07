Россия вне игры. Эфир в 18:05

После допинговых разоблачений российский спорт переживает тяжелые времена: отстранение от Олимпиад, запрет принимать крупные международные соревнования, запрет на исполнение гимна, «акт Родченкова», по которому США могут преследовать организаторов допинговых схем по всему миру. Как справляются с этим российские спортсмены? Удастся ли российскому спорту очиститься от допинга? И каково вообще будущее спорта после допинговых скандалов и карантина?

Гость программы – спортивный комментатор Всеволод Соловьев. Эфир в 18:05.