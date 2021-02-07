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Археология. Будущее

Россия вне игры. Эфир в 18:05

Спортивный комментатор Всеволод Соловьев: как российский спорт переживет допинговый бан?

После допинговых разоблачений российский спорт переживает тяжелые времена: отстранение от Олимпиад, запрет принимать крупные международные соревнования, запрет на исполнение гимна, «акт Родченкова», по которому США могут преследовать организаторов допинговых схем по всему миру. Как справляются с этим российские спортсмены? Удастся ли российскому спорту очиститься от допинга? И каково вообще будущее спорта после допинговых скандалов и карантина?

Гость программы – спортивный комментатор Всеволод Соловьев. Эфир в 18:05.

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