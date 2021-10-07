Российские хакеры, стоящие за взломом федеральных агентств США в 2020 году, в последние месяцы пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков по кибербезопасности.

Хакеры взломали несколько технологических компаний, рассказал CNN Чарльз Кармакал, вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant. По его словам, в некоторых операциях в этом году хакеры использовали новые инструменты и методы.

"Группировка скомпрометировала сайты многих государственных учреждений и организаций, которые занимаются вопросами внутренней и внешней политики, а также компаний в сфере IT, обеспечивающих доступ к конечным целям хакеров в Северной Америке и Европе", – сказал Кармакал. Он не уточнил, о каких именно компаниях идет речь. Также неясно, смогли ли хакеры получить доступ к какой-либо информации.

Неназванный высокопоставленный чиновник США сообщил CNN, что федеральные агентства отслеживают последние действия российских хакеров и этот вопрос также поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности.