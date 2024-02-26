Российские провоенные блогеры показали подбитый "Абрамс" в Украине

Российские провоенные блогеры опубликовали видео и фотографию, на которой, предположительно, показано поражение американского танка M1 "Абрамс" в Украине. Утверждается, что танк был уничтожен.

Если информация подтвердится, это будет первый известный случай уничтожения танка "Абрамс" с начала российского вторжения в Украину. Несколько дней назад украинские власти впервые показали использовании такой техники в бою, на Авдеевском направлении. В октябре 2023 года сообщалось, что Вашингтон передал Киеву 31 такой танк.

Украинская армия информацию не комментировала. Ранее в ходе боёв в районе Авдеевки была подбита и брошена ВСУ инженерная машина на базе "Абрамса", M1150 Assault Breacher Vehicle, предназначенная для разминирования минных полей и разрушения оборонительных укреплений. Сообщалось о передаче украинской армии шести единиц такой техники.

В сводке Генерального штаба вооружённых сил Украины 26 февраля сообщается, что российская армия пытается наступать сразу на нескольких направлениях. Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные организовывают линию обороны западнее Авдеевки в Донецкой области.

Киев также признал потерю посёлка Ласточкино, о захвате которого объявило утром министерство обороны России.