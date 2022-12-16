Российские работники фабрик IKEA добились сохранения рабочих мест

Российские рабочие фабрик, которые обслуживали ушедшие из России магазины IKEA, смогли добиться того, чтобы их рабочие места сохранялись за ними ещё год. Для этого им пришлось провести забастовку и выступить с петицией. Ещё 9 декабря руководство российской IKEA отказала рабочим в удовлетворении их требований, а ранее уволило председателя профсоюза, но сотрудникам фабрик удалось защитить свои права.

Как сообщил профсоюз работников "IKEA Индастри Вятка", 16 декабря сотрудники фабрик IKEA в Вятке, Новгороде и Тихвине Ленинградской области получили сообщение, что их рабочие места будут сохранены на ближайшие 12 месяцев. Они будут работать с перемежающимся графиком: неделя работы и неделя простоя. С 2023 года их зарплаты будут индексированы на три процента.

Сохранение рабочих мест было одним из ключевых требований профсоюза работников IKEA. Также в случае увольнения они требовали выплатить каждому компенсацию в размере не менее 50 тыс. рублей, а в случае перехода фабрик новому владельцу - право для профсоюза представлять интересы коллектива.

Ранее IKEA отказывалась признавать требования членов своего профсоюза. Работники написали руководству петицию, которую подписали более 500 человек. Кроме того, они провели межрегиональный челлендж "IKEA, мы остаёмся!" и часовую забастовку 2 декабря. За день до этого председателя профсоюза Кирилла Леонтьева уволили с одним окладом из-за ликвидации магазина.