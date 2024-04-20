Российские регионы атаковали дронами – погибли два человека

В ночь на 20 апреля пять российских регионов подверглись украинским атакам дронов, сообщили местные губернаторы.

В селе Пороз Белгородской области в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. "К большому горю, погибли два мирных жителя – женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома", – написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дом и сарай полностью сгорели, ещё один дом сильно повреждён.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью над регионом сбили шесть беспилотников. "При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры", – написал он. Пострадавших нет.

Беспилотник повредил энергетическую инфраструктуру и в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. Пострадавших, по его словам, нет.

В Смоленской области из-за падения обломков сбитого дрона загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами, написал губернатор региона Василий Анохин. "Сведения по пострадавшим уточняются", – отметил он.

По сведениям губернатора Курской области Романа Старовойта, над регионом сбили пять беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Минобороны России пока об уничтожении дронов не отчитывалось.