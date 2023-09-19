Российские сетевые магазины не будут продавать новую Call of Duty

Российские сетевые магазины бытовой техники и электроники откажутся от продажи новой части компьютерной игры Call of Duty из-за того, что в ней могут быть сцены с насилием в отношении россиян. Об этом сообщает РБК.

Мировая премьера Call of Duty: Modern Warfare III состоится в ноябре этого года. Ретейлеры готовы отказаться от продажи игры и потерять часть дохода, чтобы не нарушать российское законодательство. На такие меры магазины готовы пойти в случае, если в новой Call of Duty будут содержаться сцены, призывающие к насилию против россиян. Об этом в разговоре с РБК заявил президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи.

О готовности отказаться продажи игры журналистам также заявили представители объединенной сети "М.Видео-Эльдорадо", DNS, ретейлеры "Бука" и ЭМСИ. Представители компаний считают, что содержание Call of Duty: Modern Warfare III может подпадать под действие уголовной статьи о возбуждение ненависти либо вражды.

Предполагается, что в новой части популярной игровой франшизы может быть миссия, в которой игроку позволят принять участие в нападении на российский гражданский самолёт. Такой вывод можно сделать исходя из трейлеров Call of Duty: Modern Warfare III. В них показали, как человек в капюшоне собирает в салоне лайнера пистолет и получает сообщение на телефон: "No Russian".

Разработчики также показали фрагмент одного из уровней, где игрок должен взять штурмом российскую тюрьму. Ожидается, что главным антагонистом игры вновь станет русский террорист Владимир Макаров.

Нынешняя серия игр Call of Duty: Modern Warfare является ремейком классической серии Modern Warfare выходившей с 2007 по 2011 год. Игра рассказывает о работе бойцов американского и английского спецназа. В 2009 году из российской версии Call of Duty: Modern Warfare 2 был вырезан уровень "Ни слова по-русски" или же "No Russian". В нём игрок, бывший сотрудником ЦРУ под прикрытием, принимал участие в террористическом акте в вымышленном московском аэропорту. Тогда депутаты Государственной думы предложили внести игру в список экстремистских материалов. Мировые продажи Modern Warfare 2 превысили миллиард долларов за два месяца.

В 2019 году ремейк Call of Duty: Modern Warfare подвергся критике со стороны российских СМИ, которые заподозрили игру в русофобии. Тогда компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать игру на территории России.