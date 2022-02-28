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Российские школы получили методички о "миротворческой операции" в Украине

Иллюстративная фотография

Школы в нескольких регионах России получили рекомендации по проведению уроков о войне в Украине, отражающие официальную позицию Кремля, сообщает Meduza (издание внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на несколько учителей и телеграм-каналов.

В Томской области скриншоты материалов опубликовал журналист Андрей Серафимов. В Московской области копии выложил телегам-канала "Осторожно, новости". Аналогичные скриншоты "Медуза" получила от учителя из Калужской области.

Информацию подтвердила и начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. По её словам, "подобные рекомендации поступили… во все школы области".

О том, что указания получили и московские образовательные учреждения, пишет Би-би-си. Издание приводит несколько цитат из методички для 9–11-х классов:

  • "К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают всё, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через три-четыре года были втянуты в ее убийственные жернова".
  • "Заокеанскими кураторами перед украинской властью, перед будущими поколениями была поставлена страшная задача – победа над Россией, победа любой ценой. Как говорят: "Бороться с Россией до последнего украинца".

Материалы в общих чертах повторяют аргументы, использованные президентом России Владимиром Путиным для оправдания вторжения и транслируемые другими официальными лицами и СМИ.

Например, на возможный вопрос "Это война с Украиной?" учителю предлагается ответить "Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой – сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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