Российские СИЗО оказались заполнены на 96%

Следственные изоляторы в России заполнены на 96%, говорится в ответе главного управления ФСИН на запрос "Коммерсанта". По информации правозащитников, следователи предпочитают ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу даже по делам о мошенничестве и мелких кражах.

Согласно данным ФСИН, в российских СИЗО на 1 августа 2022 года содержалось 114 172 человека при максимальной вместимости 118 495 заключенных. Как рассказала правозащитница Ева Меркачева, в московском изоляторе "Матросская тишина" наблюдался перелемит 43%, а количество "лишних" заключенных составляло 600 человек. В частности, в третьем корпусе СИЗО "люди спят на полу, камеры и коридоры в грибке, черные туалеты, ржавые трубы". В изоляторе признают проблему, но куда отправить заключенных – не знают: этапировать человека в соседний регион нет возможности, поскольку там тоже нет мест.

Превышение количества заключенных в СИЗО – результат работы следователей, которые предпочитают ходатайствовать об аресте подозреваемого даже в делах, где можно обойтись без заключения под стражу, полагает Меркачева.

Перелемит заключенных наблюдается в Ставропольском крае (700 человек), а также в Ростовской области, где в каждом из пяти СИЗО больше нормы на 100-300 заключенных. В изоляторах аннексированного Крыма, по данным правозащитников, мест "нет и не было с мая". В СИЗО №1 в Симферополе вместо 800 подследственных находится примерно вдвое больше людей.

Переизбыток заключенных не первый год наблюдается в СИЗО Иркутской области. По словам представителя организации "Сибирь без пыток" Святослава Хроменкова, ситуация связана с тем, что следователи ходатайствуют об аресте по экономическим и "мелким" уголовным делам. При этом в управлении ФСИН по Иркутской области заявили, что "мест хватает".

В мае ФСИН отчиталась о том, что в России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Наиболее сложная ситуация наблюдается в аннексированном Крыму, в Амурской, Воронежской и Московской областях, в Москве, Карелии и Татарстане, а также в Краснодарском крае и Ставропольском крае.