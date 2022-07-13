Адвокат Дмитрия Талантова сообщил о переполненном СИЗО в Москве

Адвокат Даниил Берман, выступающий защитником в деле президента Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, арестованного по делу о так называемых фейках об армии, посетил его в следственном изоляторе в Москве и сообщил в фейсбуке, что СИЗО переполнен. Из-за отсутствия свободного места в камерах подследственные вынуждены спать на полу.

По словам Бермана, Талантова "водят по камерам, но СИЗО-4 переполнен так, что спать можно только на полу камеры в проходе. Дмитрий Николаевич в таких условиях спать отказался и провёл ночь, сидя на лавочке." По оценкам адвоката, сейчас в московском СИЗО-4 содержится на 600 подследственных больше, чем позволяют его нормы вместимости. "Я о таком давно не слышал и не видел," - добавил Берман.

61-летний Дмитрий Талантов был арестован в Ижевске 28 июня и доставлен в Москву. Поводом к возбуждению против него уголовного дела стали его посты в фейсбуке, где Талантов выступил с осуждением действий российских войск в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины и с поддержкой антивоенных протестов. Суд постановил отправить его в СИЗО до 21 августа. Защита Талантова предлагала суду избрать более мягкую меру пресечения домашний арест или выход под залог. Однако следователь заявил, что на свободе Талантов сможет воспрепятствовать производству по делу, потому что, как адвокат, знает методики, по которым ведётся следствие.

Даниил Берман подчеркнул, что его подзащитный страдает гипертонией, при медосмотре в СИЗО его давление было 220/120, и настолько тяжелые условия содержания опасны для жизни и здоровья адвоката.

По статье о распространении заведомо ложной информации о действиях вооружённых сил Дмитрию Талантову может грозить штраф от трёх до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.