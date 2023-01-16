Российские власти Севастополя отчитались о сбитии беспилотников

В аннексированном Россией Севастополе в ночь на понедельник и утром в этот день сбили семь беспилотников. Об этом заявил назначенный Россией глава города Михаил Развозжаев. По его словам, беспилотники, предположительно запущенные украинскими военными, были сбиты противовоздушной обороной над морем.

Развозжаев утверждает, что в результате атаки никакие объекты в городе или акватории не пострадали. Ночью он заявлял об одном сбитом беспилотнике, который, по его словам, направлялся в сторону Бельбека. Позднее Развозжаев сообщал уже о трёх сбитых БПЛА.

Проверить сообщения в условиях войны не представляется возможным. Официальных комментариев российских и украинских военных пока нет.

Начиная с августа 2022 года в анеексированных Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и "работой ПВО". Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов называл беспилотники "основной угрозой" для полуострова. 31 июля и 20 августа БПЛА атаковали штаб российского Черноморского флота, 29 августа была атакована бухта с российскими военными корабля. Украина заявляет, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, при этом в Киеве прямо не подтверждали, что беспилотники запускали именно украинские военные.