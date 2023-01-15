Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграме о сбитом над городом беспилотном летательном аппарате. Инцидент произошёл в ночь на понедельник, свидетельствуют сообщения местных жителей.

Они слышали звуки взрывов около 0:38 по местному времени (совпадает с московским). В центральной части города был слышен громкий и выразительный взрыв-хлопок похожий на срабатывание системы ПВО, от которого задрожали стёкла в окнах, – передаёт корреспондент Крым.Реалии.

Начиная с августа в Крыму почти ежедневно слышны звуки взрывов, отмечает редакция. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и работой ПВО. 31 июля и 20 августа воздушные беспилотники атаковали штаб российского Черноморского флота, 29 августа была атакована бухта с российскими военными корабля.

Украинские БПЛА атаковали также цели под Саратовом, в Рязани, в приграничных со страной российских областях. В январе представитель представитель украинского государственного предприятия "Укроборонпром" Наталья Сад заявила, что в Украине разработан и прошёл лётные испытания ударный дрон с боевой нагрузкой 75 килограммов взрывчатки и радиусом действия до тысячи километров, передавало агентство УНН.