Российские власти Севастополя сообщают о сбитых беспилотниках

Российский Черноморский флот утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту. Об этом сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта", - заявил чиновник. По его словам, моряки вели огонь из стрелкового оружия, "также отработало ПВО по воздушной цели", отметил губернатор аннексированного Севастополя.
Военные корабли в результате атаки беспилотников не пострадали. Однако от взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях. Среди людей пострадавших нет, сообщил Развозжаев.
Ранее в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Севастополе. Утром в среду дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в телеграм-канале, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.
- Начиная с августа 2022 года в аннексированных Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и "работой ПВО". 31 июля и 20 августа БПЛА атаковали штаб российского Черноморского флота, 29 августа была атакована бухта с российскими военными корабля.
- Украина заявляет, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, при этом в Киеве прямо не подтверждали, что беспилотники запускали именно украинские военные.
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