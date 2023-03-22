Российские власти Севастополя сообщают о сбитых беспилотниках

Российский Черноморский флот утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту. Об этом сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта", - заявил чиновник. По его словам, моряки вели огонь из стрелкового оружия, "также отработало ПВО по воздушной цели", отметил губернатор аннексированного Севастополя.

Военные корабли в результате атаки беспилотников не пострадали. Однако от взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях. Среди людей пострадавших нет, сообщил Развозжаев.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Севастополе. Утром в среду дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в телеграм-канале, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.