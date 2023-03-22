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Российские власти Севастополя сообщают о сбитых беспилотниках

Вид на бухту Севастополя из космоса, архивное фото

Российский Черноморский флот утром 22 марта отбил атаку надводных беспилотников на Севастопольскую бухту. Об этом сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

"В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта", - заявил чиновник. По его словам, моряки вели огонь из стрелкового оружия, "также отработало ПВО по воздушной цели", отметил губернатор аннексированного Севастополя.

Военные корабли в результате атаки беспилотников не пострадали. Однако от взрывов уничтоженных дронов оказались выбиты стекла в нескольких зданиях. Среди людей пострадавших нет, сообщил Развозжаев.

Ранее в соцсетях местные жители сообщали о звуках взрывов в Севастополе. Утром в среду дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила в телеграм-канале, что движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено.

  • Начиная с августа 2022 года в аннексированных Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по украинским беспилотникам и "работой ПВО". 31 июля и 20 августа БПЛА атаковали штаб российского Черноморского флота, 29 августа была атакована бухта с российскими военными корабля.
  • Украина заявляет, что имеет полное право атаковать российские цели в аннексированном Крыму, при этом в Киеве прямо не подтверждали, что беспилотники запускали именно украинские военные.

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