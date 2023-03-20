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В Джанкое в аннексированном Крыму произошли взрывы

Иллюстративное фото

Вечером в понедельник в районе города Джанкой в аннексированном Крыму произошли взрывы. Местные жители также сообщают, что слышали звуки, похожие на стрельбу.

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что один человек ранен. По предварительным данным, повреждены два здания: жилой дом и магазин.

Предположительно, взрывы произошли в районе железнодорожной ветки. Железные дороги в Крыму используются в том числе и для подвоза российским войскам военной техники и боеприпасов. Местные телеграм-каналы сообщают о возможной атаке беспилотников.

По словам Аксёнова, в районе Джанкоя "сработала ПВО". Глава администрации города Игорь Ивин подтвердил, что город атаковали беспилотники, на двух улицах нашли обломки дронов.

Главное управление разведки Украины заявило, что в Джанкое были уничтожены российские крылатые ракеты "Калибр НК" при транспортировке по железной дороге.

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