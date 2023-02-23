Российские власти 23 февраля заявили о завершении ремонта моста через Керченский пролив. Он был подорван в середине осени, были обрушены около 250 метров дорожного полотна, погибли 5 человек. На самом деле отремонтирована только автомобильная часть, одну из двух железнодорожных веток планируют починить ещё через полгода.

Взрыв на мосту между Россией и аннексированным Крымом произошел утром 8 октября. На автомобильной части взорвался грузовик со взрывчаткой, настаивает следствие. После загорелся проходящий по мосту поезд, гружёный топливом. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако ответственность за случившееся на себя не взял.

По обвинению в подготовке взрыва в России арестованы восемь человек. Всех их задержали в течение недели после случившегося. Адвокаты шести из восьми обвиняемых заявили, что следователи выбрали как исполнителей "набор случайных людей," — передаёт Би-би-си. (Защитники ещё двоих обвиняемых не комментировали каналу дело).

Среди арестованных — 37-летний гражданин Армении Артур Терчанян, водитель-дальнобойщик, которого следствие подозревает в перевозке взрывчатки перед подрывом моста. Ещё один обвиняемый — украинский фермер из Херсона Роман Соломко, утверждается, что он планировал операцию. Поставщика зерна из Херсона Владимира Злоба ФСБ называет связным между организатором и исполнителями.

Владельца склада в Армавире Георгия Азатьяна и его младшего брата Артёма Азатьяна обвиняют в хранении взрывчатки. Ещё двое подозреваемых, Александр Былин и Олег Антипов занимались перевозками грузов и поставками продуктов — их обвинили в подготовке логистики взрыва. Липецкий бизнесмен Дмитрий Тяжелых до ареста сдавал в аренду виртуальные сим-карты, обвинение считает, что он дал "организаторам террористического акта возможность осуществления переговоров”.

Как минимум шестеро обвиняемых впервые были опрошены ФСБ сразу после подрыва моста и отпущены без каких-либо претензий. Никто из них не пытался скрыться, все активно сотрудничали со спецслужбами. По возбуждённой в России статье о теракте им может грозить до 20 лет заключения.