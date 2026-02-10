Российские военные атаковали Одесскую и Запорожскую области

Российские войска в ночь на 10 февраля ударили по объекту энергетики на юге Одесской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



По словам Кипера, в результате атаки частично обесточены населенные пункты в трех общинах. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов. Кроме того, повреждено административное здание. По предварительным данным, никто не пострадал.



Глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров сообщил о российском ударе беспилотниками по городу Вольнянск. Четыре человека получили ранения, в том числе ребенок, которому не исполнилось двух лет. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на вторник Россия атаковала Украину 125 беспилотниками, из них 110 были сбиты или подавлены на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в шести локациях, а также падение обломков, говорится в сводке ВСУ.