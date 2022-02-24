Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают свои жизни за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Я сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что военные с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. "Нацгвардия, охраняющая хранилище радиоактивных отходов, вступила в бой с противником. Если в результате артиллерийских ударов захватчиков хранилище ядерных отходов уничтожат, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - написал Геращенко.

В Геническом районе Херсонской области все государственные структуры перешли под контроль российской армии, сообщили местные власти. "Техника стоит в самом Геническе, в окрестностях установлены блокпосты с российскими военными. Выезжающих проверяют на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", - говорится в сообщении херсонской администрации.

В Каховском районе захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал, военная техника стоит в городе Новая Каховка. В Херсонском районе под контролем российской армии находится населенный пункт Олешки. "Авиацией противника уничтожены военные объекты. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", - заявили власти.