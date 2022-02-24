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Зеленский: российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

Чернобыльская АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

"Наши защитники отдают свои жизни за то, чтобы трагедия 1986 года не повторилась. Я сообщил об этом премьер-министру Швеции. Это объявление войны всей Европе", - написал Зеленский.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что военные с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. "Нацгвардия, охраняющая хранилище радиоактивных отходов, вступила в бой с противником. Если в результате артиллерийских ударов захватчиков хранилище ядерных отходов уничтожат, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", - написал Геращенко.

В Геническом районе Херсонской области все государственные структуры перешли под контроль российской армии, сообщили местные власти. "Техника стоит в самом Геническе, в окрестностях установлены блокпосты с российскими военными. Выезжающих проверяют на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют", - говорится в сообщении херсонской администрации.

В Каховском районе захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал, военная техника стоит в городе Новая Каховка. В Херсонском районе под контролем российской армии находится населенный пункт Олешки. "Авиацией противника уничтожены военные объекты. Переправа через Днепр под контролем захватчиков", - заявили власти.

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