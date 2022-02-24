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Соседние с Украиной страны готовятся к приёму беженцев

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский сообщил, что его стран готова к приему возможного потока беженцев из Украины. По словам министра, на польско-украинской границе развернуты 9 пунктов приёма беженцев. Пока обстановка на границе остаётся спокойной, заявляют польские власти.

О готовности принять пострадавших от боевых действий в Украине заявили также Венгрия и Словакия. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал сограждан "проявить сострадание и понимание" к пострадавшим от войны, если они прибудут на словацкую территорию.

Глава Ведомства ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что нельзя исключать резкого увеличения числа беженцев, стремящихся пересечь западные границы Украины, и призвал соседние с ней страны держать свои границы открытыми для этих людей.

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