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Офис президента Украины: погибли более 40 украинских военных

Мариуполь, 24 февраля 2022 года

В результате ракетных ударов России погибли более 40 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько десятков ранены. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге для СМИ.

Украинские власти располагают данными о потерях среди гражданского населения - погибли 10 человек.

Ранее, как пишет Медиазона, сообщалось о том, что шестеро человек погибли в Одесской области при бомбардировке воинской части. В Мариуполе в результате обстрела погиб один человек. В Херсонской области погибли три пограничника, есть раненные. В Умани погиб один человек, пятеро ранены. В Харьковской области из-за обстрела загорелся дом, погиб ребенок, есть раненые.

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