Российские войска вновь обстреляли Энергодар и другие регионы Украины

В ночь на среду, 19 октября, Энергодар в Запорожской области снова подвергся обстрелам со стороны российской армии. Город частично остался без света и воды. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполкома горсовета, пишет Орлов.

Российские войска также нанесли удар по энергетической инфраструктуре Криворожского района, без света остались микрорайон Ингулец и ряд населенных пунктов. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

В приграничной с Россией Сумской области Украины во время обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, написал в телеграме глава временной военно-гражданской администрации региона Дмитрий Живицкий. В населённых пунктах повреждены линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Российское Минобороны обстрелы пока не комментировало. В сводке за 18 октября говорится, что армия высокоточным оружием наносила удары по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.