Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон

Теннисисты из России и Беларуси смогут выступить на турнире Уимблдон в 2023 году. Решение о допуске спортсменов принял организатор турнира - Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC).

Согласно заявлению организаторов Уимблдона, российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в турнире только в нейтральном статусе. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, которые получают какое-либо государственное финансирование от властей России или Беларуси. Это же касается и теннисистов, которые получают спонсорские выплаты от государственных компаний этих стран. Также спортсмены не должны поддерживать российское вторжение в Украину. По информации Би-би-си, игроки и члены их команд должны будут подписать соответсвующую декларацию, нарушение которой повлечёт за собой штраф или дисквалификацию. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля.

Представители украинских властей осудили решение организаторов Уимблдона допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его "аморальным" и призвал правительство Великобритании отказать спортсменам в визах. Ранее Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы.

В 2022 году организаторы Уимблдона запретили выступать на турнире российским и белорусским теннисистам из-за вторжения в Украину. Это был единственный турнир "Большого шлема" куда не допустили спортсменов из этих стран. Организаторы Уимблдона были оштрафованы за это на один миллион долларов Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Федерация фехтования Франции отменила этап Кубка мира среди шпажистов из-за того, что на него были допущены спортсмены из России и Беларуси. До этого Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они прямо не высказывались в поддержку войны и не нарушали антидопинговые правила. Рекомендации не касаются Олимпийских игр 2024 года в Париже и 2026 года в Милане, подчеркнул МОК. Решение об участии спортсменов из России и Беларуси в этих играх будут приняты позднее.