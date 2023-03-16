ФРГ не примет этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин после допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Соревнования должны были пройти 5–6 мая в Таубербишофсхайме.

По словам главы федерации фехтования ФРГ Клаудии Бокель, разрешение участия в соревнованиях россиян и белорусов вызвали бурные дискуссии как внутри организации, так и за её пределами. "Остаётся ряд открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным", – отметила Бокель.

Международная федерация фехтования приняла решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям 10 марта. Организация подчеркнула, что в соревнованиях в нейтральном статусе смогут участвовать фехтовальщики, которые не замешаны в поддержке войны против Украины. Решение о допуске будет приниматься индивидуально.

Вместе с тем Индия разрешила белорусским и российским спортсменкам выступать на чемпионате мира по женскому боксу в Нью-Дели под своими флагами и национальной символикой.

Российским и белорусским спортсменам запретили участвовать во многих международных соревнованиях после нападения России на Украину.

В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.

В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение российских и белорусских спортсменов. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет "манифестацией насилия и беззакония".

В декабре 2022 года за допуск к Олимпиаде-2024 россиян и белорусов под нейтральными флагами высказались Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, а также президент МОК Томас Бах.

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