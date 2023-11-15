Российских школьников будут учить воевать и управлять беспилотниками

В российских школах со следующего учебного года может появиться новый предмет – "Основы безопасности и защита Родины". Проект изменений в школьной программе размещён на официальном портале нормативных актов.

Новый курс должен дополнить уже существующий предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). Он будет преподаваться с пятого класса. В его рамках дети, как пишет "Парламентская газета", будут формировать "чувство гордости за Родину и ответственное отношение к выполнению конституционного долга – защите Отечества". В 10–11 классах к этому добавят знакомство с элементами НВП, включая строевую, тактическую и огневую подготовку, а также технику безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Учащихся будут знакомить с тактикой общевойскового боя и использованием беспилотных летательных аппаратов, а также с уставом военной службы. В документе подчёркивается, что такие знания необходимы подросткам для выбора профессии, в том числе для поступления в военные училища и вузы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов уже анонсировал появление единого учебника по "Основам безопасности и защите Родины" к 1 сентября 2014 года.

Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева заявила газете "Ведомости", что обучение по новому предмету может быть раздельным для мальчиков и для девочек. По её словам, у девочек упор будет сделан на медицинские знания, чтобы они могли взять на себя роль санинструкторов.