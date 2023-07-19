Российским гимнастам позволили участвовать в международных турнирах

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение допустить к соревнованиям следующего года российских и белорусских спортсменов. Они смогут выступать только индивидуально, вне состава сборных, и только в нейтральном статусе.

В федерации подчеркнули, что российские и белорусские атлеты смогут выступить на состязаниях, где пройдёт отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже, но решение об их допуске на сами Олимпийские игры будет принимать Международный олимпийский комитет.

Федерация ещё раз выступила с осуждением военного вторжения России в Украину и о своей решимости накладывать жёсткие санкции на тех, кто поддерживает войну.

Ранее, 13 мая, FIG выступила против допуска к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе, хотя президент федерации Моринари Ватанабэ высказывался за смягчение правил.