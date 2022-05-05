Некоторым российским государственным СМИ запретили без согласования с начальством цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Об этом сообщает издание "Проект" со ссылкой на источники.

По данным журналистов, после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским федеральным СМИ было указано цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства". Об этом на условиях анонимности "Проекту" рассказал сотрудник ТАСС, отметив, что агентство, например, не передавало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС также слышал, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову.

Это правило касается не только Кадырова: из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкции начальства.

Позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал фейком информацию журналистов "Проекта" о запрете на цитирование Кадырова.

"Ведущие зарубежные, федеральные и региональные СМИ регулярно ссылаются на главу Чеченской Республики, охотно цитируют его заявления", – написал Дудаев в своем телеграм-канале.

Как пишет "Проект", руководство СМИ также стало долго согласовывать экономические новости. Если в тексте есть хотя бы намек на то, что России нелегко даются война и санкции, ее могут согласовывать по два часа или вовсе не выпустить, пишет "Проект".

Кроме того, близкие к Кремлю источники рассказали о попытке найти замену слову "денацификация" – этим словом президент России Владимир Путин определил одну из целей вторжения в Украину. Согласно результату опросов, которые заказал Кремль, люди не понимают значение этого слова. В итоге подобрать замену "денацификации" так и не удалось.