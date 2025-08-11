Российский фондовый рынок растёт на фоне ожиданий от саммита на Аляске

Российский фондовый рынок в понедельник вырос до самых высоких уровней более чем за три месяца — на фоне надежд, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина сможет приблизить Москву и Киев к прекращению огня.

Индекс Московской биржи к 11:25 мск прибавил 1,9%, достигнув отметки 2 979 пунктов — максимума с 29 апреля, сообщает Reuters.

Курс рубля вырос на 0,4% — до 79,65 за доллар, согласно данным LSEG на основе внебиржевых котировок. По отношению к юаню, второй по популярности валюте в России, рубль укрепился на 0,2% — до 11,04.

Цена нефти марки Brent, являющейся мировым ориентиром для главного экспортного товара России, снизилась на 0,6% — до $66,18 за баррель.

Последние две недели российские рынки находились в состоянии повышенной нервозности после того, как Трамп установил срок до 8 августа для достижения мирного соглашения с Россией по Украине, пригрозив в противном случае ужесточить антироссийские санкции. Теперь внимание инвесторов сосредоточено на встрече 15 августа в Аляске.