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Российский Forbes приостанавливает выпуск бумажного журнала

Российский журнал Forbes приостанавливает выпуск бумажной версии издания. Об этом директор по развитию издания Дмитрий Озман сообщил The Insider.

Такое решение, по словам Озмана, связано с уходом с российского рынка иностранных рекламодателей.

«Если посмотреть на структуру нашей рекламы в бумажной версии Форбс, костяк в ней занимали автомобильные бренды - BMW, Mercedes, Bentlеy и другие, а так же товары люксового сегмента рынка. Именно они все ушли с российского рынка в результате санкций. Кроме того, выросла стоимость бумаги, типографских красок и других расходов на типографские услуги", – рассказал Озман.

Предполагается, что сотрудники, которые занимались подготовкой журнала к печати, уйдут из изданий. Члены редакция сохранят за собой прежние рабочие места. Коммерческие подразделения выделят в самостоятельные бизнес-юниты.

Озман подчеркнул, что решение не связано с требованиями головного офиса Forbes в Нью-Йорке или лицензией на выпуск издания.

  • Американский деловой журнал Forbes был основан в 1917 году Берти Чарльзом Форбсом. Издание специализируется на темах бизнеса, инвестиций, технологий и стиля жизни. Forbes известен своими ежегодными рейтингами, например, миллиардеров или учебных заведений.

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