Россию ведут к катастрофе?

Как режиму Путина удается сохранить внутри России декорацию экономической стабильности? Как действуют санкции и возможно ли их обойти? Что произойдет с экономикой РФ после ухода тысяч западных фирм? В каком объеме населению России предстоит заплатить за угрозу Кремля всему мировому порядку? Когда придет настоящий, ощутимый кризис потребительского рынка?

В программе "Лицом к событию" - экономист Сергей Алексашенко.

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