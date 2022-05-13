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Лицом к событию

Россию ведут к катастрофе?

Взрыв на газовой станции около Харькова 30 марта 2022.

Как режиму Путина удается сохранить внутри России декорацию экономической стабильности? Как действуют санкции и возможно ли их обойти? Что произойдет с экономикой РФ после ухода тысяч западных фирм? В каком объеме населению России предстоит заплатить за угрозу Кремля всему мировому порядку? Когда придет настоящий, ощутимый кризис потребительского рынка?

В программе "Лицом к событию" - экономист Сергей Алексашенко.

Видеоэфир в 19:05

Видеоверсия эфира

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