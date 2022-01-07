Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российский и британский корабли столкнулись впервые с холодной войны

Фрегат "Нортумберленд"

Российская подводная лодка задела трос эхолокатора британского фрегата "Нортумберленд". Инцидент случился в конце 2020 года в северной части Атлантического океана, примерно в 300 километрах от Шотландии. Ранее о происшествии не сообщалось. Столкновений британских и российских кораблей не случалось со времён холодной войны.

Фрегат, по данным британских СМИ, отслеживал местоположение российской субмарины, которая пропала с радаров. Происшествие попало на кадры съёмочной группы британского телеканала Channel 5, которая работала над телешоу.

Британский корабль после инцидента вернулся в порт для ремонта оборудования. Источник Би-би-си в Минобороны королевства сказал, что столкновение, вероятно, было непреднамеренным. Российская сторона инцидент не комментировала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG