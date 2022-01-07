Российский и британский корабли столкнулись впервые с холодной войны

Российская подводная лодка задела трос эхолокатора британского фрегата "Нортумберленд". Инцидент случился в конце 2020 года в северной части Атлантического океана, примерно в 300 километрах от Шотландии. Ранее о происшествии не сообщалось. Столкновений британских и российских кораблей не случалось со времён холодной войны.

Фрегат, по данным британских СМИ, отслеживал местоположение российской субмарины, которая пропала с радаров. Происшествие попало на кадры съёмочной группы британского телеканала Channel 5, которая работала над телешоу.

Британский корабль после инцидента вернулся в порт для ремонта оборудования. Источник Би-би-си в Минобороны королевства сказал, что столкновение, вероятно, было непреднамеренным. Российская сторона инцидент не комментировала.