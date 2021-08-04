СМИ: документы о миссии "Дефендера" потерял кандидат на пост в НАТО

Стало известно имя британского чиновника, который в июне нынешнего года потерял документы о военных операциях в Чёрном море и Афганистане. По данным The Guardian, это высокопоставленный сотрудник Министерства обороны страны Ангус Лэпсли. Он числился среди претендентов на должность посла Британии в НАТО. Теперь, как сообщается, его шансы оказаться на столь ответственном посту невелики.

Именно он забыл папку с секретными бумагами на одной из автобусных остановок в графстве Кент неподалёку от Лондона. Там их нашли неизвестные, после чего передали телерадиокомпании Би-би-си, которая, в свою очередь, предала ситуацию огласке. Скандальность истории усиливал тот факт, что в потерянных материалах содержалась в том числе информация о миссии эсминца "Дефендер" близ Крыма. Буквально за пару дней до этого британский корабль демонстративно прошёл в водах у аннексированного полуострова, которые Россия считает своими.

В настоящее время в отношении Лэпсли ведётся проверка. Его секретный допуск приостановлен, а сам он был переведён из Минобороны в МИД. В военном ведомстве он курировал оборонную политику в НАТО и в евроатлантическом регионе в целом.

Окончательную меру наказания для него еще не определили. Предварительно известно, что с его стороны не было ни умысла, ни тем более шпионажа: по всей видимости, как пишут СМИ, он проявил халатность. Минобороны пришло к выводу, что секреты Соединённого Королевства скомпрометированы не были.

В то же время источники в оборонной сфере Британии недовольны сравнительно мягким подходом к виновнику истории. "Раньше за такое повесили бы", – цитирует газета неназванного собеседника из военного ведомства.

Из обнародованных компанией Би-би-си данных следовало, что потерянные документы включали в себя обсуждение возможного маршрута "Дефендера". Участники обсуждения не исключали жёсткой реакции России на действия эсминца. "Как мы себе представляем возможную приветственную вечеринку?" – цитирует Би-би-си фразу одного из участников обсуждения, сотрудника британского Генштаба.

"Документы, найденные в Кенте, подтверждают, что проход был обдуманным решением британского правительства, чтобы показать поддержку Украины, несмотря на возможные риски", – констатирует Би-би-си, подчёркивая, что целью миссии было не дразнить Россию, а поддержать свободу мореплавания, а также показать приверженность территориальной целостности Украины.

Газета The Telegraph ранее писала, что в британском кабинете возникли разногласия по поводу миссии "Дефендера", и окончательное решение принял премьер Борис Джонсон.

Документы – всего около 50 страниц – были найдены в куче мусора у автобусной остановки в Кенте. Как пишет Би-би-си, нашедший их человек, поняв, что они конфиденциальные, передал их редакции. Помимо миссии "Дефендера" они касаются также деятельности британских военных в Афганистане. О потере бумаг, по данным Минобороны, стало известно на прошлой неделе.

Российская сторона резко отреагировала на действия британского эсминца, назвав их провокацией. Посол России в Лондоне посетовал на то, что они свели на нет политический диалог, который намечался между Москвой и Лондоном, и сказал, что отношения между странами достигли дна. Некоторые российские политики и общественные деятели призвали в случае повторения подобных инцидентов открывать огонь на поражение.

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