Джонсон поспорил с Путиным об инциденте с "Дефендером" в Крыму

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал проход британского эсминца "Дефендер" у берегов аннексированного Крыма. В ходе "прямой линии", состоявшейся в среду, глава государства повторил версию Минобороны России о том, что боевой корабль Соединенного Королевства якобы вторгся в российские воды, после чего по нему был открыт предупредительный огонь, а по курсу его следования были сброшены бомбы.

На заявление Путина немедленно отреагировал премьер Борис Джонсон. Он, как и прежде, вновь подчеркнул, что нарушения границы России не было, поскольку Крым принадлежит Украине. Соответственно, пояснил Джонсон, "Дефендер" совершил мирный проход в украинских водах по международно признанному морскому коридору.

На вопрос о том, не кажется ли ему, Путину, что из-за инцидента с эсминцем "мир стоял на пороге третьей мировой", он ответил отрицательно, назвав эту историю совместной "провокацией" Лондона и Вашингтона, которые, по его убеждению, "без уважения относятся к выбору крымчан".

Президент сослался на американский самолёт, взлетевший с Крита, который, как предполагается, наблюдал за инцидентом. По всей видимости, речь идет об RC-135 – стратегическом разведчике, который действительно появился на картах авиационных сайтов как раз в том районе и в то время, когда происходила эскалация.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, было бы трудно представить, что мир встал бы на грань мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее", – сказал глава Кремля.

Ранее британское военное ведомство выпустило комментарий, соответствующий оценке Джонсона. По его данным, ни предупредительной стрельбы, ни бомбометания по курсу следования эсминца не было. О том, что бомбы не сбрасывались, заявил и корреспондент Daily Mail, находившийся на борту эсминца во время инцидента. В то же время его коллега из Би-би-си сообщил, что выстрелы вдалеке действительно производились. Капитан корабля Винс Оуэн рассказал, что катера береговой охраны России не смогли догнать "Дефендер". Из видео, опубликованного российскими военными, следует, что их катера действительно сильно отстали от английского судна.

Отрицают в Лондоне и утверждения российских властей о том, что им удалось "изгнать" эсминец из крымских вод. Свидетельства все тех же английских журналистов, а также спутниковые снимки и данные сайтов слежения за морскими судами показывают, что корабль действительно не изменил маршрут следования, несмотря на требования российских военных.

Оба корреспондента британских изданий подчеркнули, что миссия планировалась специально для того, чтобы продемонстрировать Москве свободу судоходства. Позже эта версия нашла подтверждение в сообщениях ряда источников, а также секретных документах Минобороны Британии, которые, как сообщалось, были утеряны и позже возвращены владельцам.

Международное сообщество, включая США, Евросоюз и их партнеров по всему миру считают Крым и его территориальные воды украинскими. Только Москва рассматривает их в качестве российских. Россия аннексировала полуостров в 2014 году и с тех пор, по данным западных разведок, провела там масштабную милитаризацию, в ответ получив санкции со стороны западных стран и их союзников.

Инцидент произошел за несколько дней до начала масштабных учений Sea Breeze в Черном море с участием 32 стран. Они стартовали 28 июня.

HMS Defender – корабль из флота, возглавляемого британским авианосцем с новейшими палубными истребителями пятого поколения F-35. "Дефендер" специализируется на борьбе с воздушными угрозами. Он несет 48 зенитных ракет, восемь противокорабельных торпед, пару зенитных пулеметов, а также 114-миллиметровую пушку. 23 июня "Дефендер" вышел из украинской Одессы, прошел крымские воды и через несколько дней зашел в грузинский порт Батуми. Во время инцидента в Крыму его в течение часа преследовали два катера и несколько самолетов России, а всего в небо поднимались до 20 российских бомбардировщиков.