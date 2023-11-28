Ещё одна американская НКО внесена в реестр нежелательных организаций

Минюст России внёс в реестр "нежелательных организаций", деятельность которых на территории России запрещена, американский "Центр анализа европейской политики" (Center for European Policy Analysis, CEPA).

CEPA - некоммерческая организация, которая базируется в Вашингтоне, её цель, как указано на официальном сайте - "укрепление трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

Согласно российскому законодательству, сотрудничество с организациями, внесёнными в список нежелательных, является уголовным преступлением. За это может грозить до 6 лет лишения свободы.

Нежелательными в России признаны уже свыше ста организаций, среди них - НКО, правозащитные и расследовательские центры, СМИ, в том числе российские, такие как "Медуза" и "Дождь", религиозные и оппозиционные объединения. В частности по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации отбывает длительный тюремный срок оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.