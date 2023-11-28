Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Ещё одна американская НКО внесена в реестр нежелательных организаций

Минюст России внёс в реестр "нежелательных организаций", деятельность которых на территории России запрещена, американский "Центр анализа европейской политики" (Center for European Policy Analysis, CEPA).

CEPA - некоммерческая организация, которая базируется в Вашингтоне, её цель, как указано на официальном сайте - "укрепление трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ".

Согласно российскому законодательству, сотрудничество с организациями, внесёнными в список нежелательных, является уголовным преступлением. За это может грозить до 6 лет лишения свободы.

Нежелательными в России признаны уже свыше ста организаций, среди них - НКО, правозащитные и расследовательские центры, СМИ, в том числе российские, такие как "Медуза" и "Дождь", религиозные и оппозиционные объединения. В частности по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации отбывает длительный тюремный срок оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза.

Форум

Материалы по теме

Критика Минобороны России
Embed
Критика Минобороны России

No media source currently available

0:00 0:21:35 0:00

Критика Минобороны России

И обращение мобилизованных к Шойгу

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG