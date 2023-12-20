Российский миллиардер Михаил Фридман объявлен в розыск в Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского предпринимателя, миллиардера Михаила Фридмана. В Украине его обвиняют в финансировании российской агрессии. Ранее активы Фридмана в Украине были арестованы.
По версии СБУ, Фридман финансирует российскую армию и военно-промышленный комплекс. Украинские силовые ведомства утверждают, что с начала полномасштабного вторжения России бизнесмен вложил около двух миллиардов рублей в несколько российских военных заводов. Среди них называются Тульский патронный завод, который производит патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.
В разыскной карточке на сайте украинского МВД Фридман указан как "лицо, скрывающееся от досудебного расследования". Информации о возбуждении в отношении него уголовного дела не приводится.
При этом ранее член Совета Федерации от оккупированной Россией Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет с просьбой проверить Фридмана на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины. Что именно вызвало подозрения у Рогозина, он не сообщил.
- Один из богатейших людей России Михаил Фридман родился во Львове. У него гражданства России и Израиля, он резидент Великобритании. В Украине он владел множеством активов, включая доли в украинском подразделении "Альфа-Банка" (после начала войны украинская компания была переименована в Sense Bank и национализирована), крупнейшем операторе мобильной связи "Киевстар" и других.
- Фридман находится под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. Бизнесмен публично не поддержал войну России против Украины, но и не осудил действия российских властей. Его имя фигурирует в расследовании "Проекта" об олигархах, которые публично не высказывались о войне, но продолжают зарабатывать на контрактах с Министерством обороны.
- Британское правительство называло Фридмана "прокремлёвским олигархом", тесно связанным с Владимиром Путиным. Фридман это отрицал.
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