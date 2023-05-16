Российский миллиардер с домом в США отстраивает Мариуполь

За российской компанией "Р-Строй", которая занимается строительством в оккупированном Мариуполе, стоит российский миллиардер Алексей Репик. Это выяснили расследователи из Scanner Project – сторонники оппозиционера Ильи Яшина, который сейчас находится в колонии по делу о "фейках".

Репик – основатель фармацевтической компании "Р-Фарм". Расследователи утверждают, что Репик разбогател благодаря "дружбе и соседству с чиновниками, которые закупали у него по завышенным ценам препараты для онкобольных". После российского вторжения в Украину Репик продал свою долю в "Р-Фарм", причём часть акций – своей матери, выяснили расследователи. Тогда предполагалось, что таким образом он хочет обезопасить компанию от санкций.

В британские санкционные списки Репик попал в феврале 2023 года – в том числе за встречи с президентом России Владимиром Путиным и предоставление своего бизнес-джета его дочери.

Вскоре после российского вторжения в Украину в России появилась компания "Р-Строй", логотип которой был практически идентичен логотипу "Р-Фарм". Новую компанию финансирует фирма матери Репика. Сейчас "Р-Строй" занимается строительством в Мариуполе, разрушенном в ходе войны. "Компания создана для работы на оккупированных территориях и оформлена на связанных с Репиком лиц", утверждают расследователи.

При этом Репик продолжает владеть четырёхэтажным домом в Сан-Франциско, где живёт его семья. Состояние Репика оценивается в 1,4 миллиарда долларов.