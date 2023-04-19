Суд отклонил апелляцию на приговор оппозиционеру Илье Яшину

Московский городской суд оставил в силе приговор оппозиционному политику Илье Яшину. В декабре ему дали 8,5 лет колонии по статье о фейках про российскую армию за стрим об убийствах в Буче. Онлайн из зала суда вела "Медиазона".

Яшин участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО. Суд отказал ему в физическом присутствии при рассмотрении апелляции и в повторном исследовании доказательств по делу. Также суд отказался вызвать для допроса официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и проверить уголовную статью о фейках про российскую армию на соответствие Конституции России.

"Я прекрасно понимаю, что единственный способ добиться смягчения [приговора] – каяться, молить о прощении, называть чёрное белым, а заодно ещё и сдать кого-нибудь из моих товарищей. Этого не случится", – сказал Яшин, отметив, что его совесть чиста и он спокойно принимает свою судьбу.

В декабре Яшина приговорили к 8,5 годам колонии по статье о фейках про российскую армию. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. Яшин настаивает на своей невиновности и считает, что его уголовное преследование политически мотивировано.

Дело на Яшина завели из-за его стрима в ютьюбе об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. Оппозиционер приводил свидетельства, что жителей Бучи убивали российские военные, и разбирал аргументы российской стороны, которая называет убийства в Буче фейком.