Министерство юстиции подало в суд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы — старейшей в России правозащитной организации. Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда.

Поводом стали нарушения, выявленные, как утверждается, при внеочередной проверке организации, проведённой по требованию прокуратуры, — сообщили правозащитники "Новой газете".

МХГ работает в Москве с 1976 года. Организация ставит своей целью содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", — говорится на её сайте.

В обоснование своих требований о запрете организации Минюст указывает на то, что правозащитная группа работает и вне московского региона, где зарегистрирована. Устав организации, как утверждается, не соответствует актуальным требованиям законодательства, а ведомству при проверке не был предоставлен полный пакет требуемых документов.

Минюст посчитал нарушения грубыми и неустранимыми законным образом, говорится на сайте правозащитников. В ведомстве считают необходимым ликвидировать МХГ и запретить её работу на территории России.

В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу — Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.