Министерство юстиции подало в суд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы — старейшей в России правозащитной организации. Карточка дела появилась на сайте Мосгорсуда.
Поводом стали нарушения, выявленные, как утверждается, при внеочередной проверке организации, проведённой по требованию прокуратуры, — сообщили правозащитники "Новой газете".
МХГ работает в Москве с 1976 года. Организация ставит своей целью содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", — говорится на её сайте.
В обоснование своих требований о запрете организации Минюст указывает на то, что правозащитная группа работает и вне московского региона, где зарегистрирована. Устав организации, как утверждается, не соответствует актуальным требованиям законодательства, а ведомству при проверке не был предоставлен полный пакет требуемых документов.
Минюст посчитал нарушения грубыми и неустранимыми законным образом, говорится на сайте правозащитников. В ведомстве считают необходимым ликвидировать МХГ и запретить её работу на территории России.
В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу — Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.
- МХГ была основана в СССР при правлении Леонида Брежнева. О создании было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая состоялась в квартире академика Андрея Сахарова. В первый состав группы вошли Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский.
- Группа фиксировала конкретные случаи нарушения прав и свобод, закрепленных в Хельсинкских соглашениях. Документ, подписанный по итогам конференции по безопасности в Европе, предусматривал, что Советским Союз принимает на себя обязательства по соблюдению прав человека.
- С момента организации группа подвергалась постоянным преследованиям и давлению, её участники арестовывались, высылались из страны, лишались советского гражданства. Организация воссоздала офис в Москве в 1989 году, во время Перестройки.
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