Российский самолёт-разведчик летел над Балтикой с без транспондера

В воскресенье, 21 сентября, два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух для перехвата российского военного самолёта-разведчика Ил-20М над Балтийским морем.

Как говорится в сообщении представительства Германии в НАТО, самолёт не реагировал на просьбу выйти на контакт. В ответ с авиабазы Росток-Лааге в Германии были подняты два истребителя.

Ситуация в регионе Балтийского моря в последнее время стала более напряжённой из-за сообщений о нарушениях Россией воздушного пространства.

19 сентября Эстония заявила о нарушении её воздушного пространства тремя российскими истребителями в Финском заливе. Таллин после инцидента инициирует консультации по статье 4 Североатлантического договора.

Эстонские власти уточнили, что самолёты летели без планов полёта, с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с диспетчерскими службами, что делает маловероятным их случайное, а не намеренное проникновение в эстонское воздушное пространство.

Москва обвинения отвергла и заявила, что полёт трёх МиГ-31 проходил над нейтральными водами Балтийского моря по маршруту из северо-западной части России в Калининград.

На понедельник, 22 сентября, назначено экстренное заседание Совбеза ООН из-за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.