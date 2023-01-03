Российский суд отказал в компенсации попавшему под обстрел ВСУ военному

Заявивший о ранении на территории Украины российский военнослужащий Шамиль Чупанов не смог добиться обещанной властями компенсации. В удовлетворении его иска отказал сперва Владикавказский гарнизонный суд, а затем Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, передаёт Кавказ.Реалии.

Как указал Чупанов, он попал под обстрел 14 марта. Прапорщик отказался от эвакуации и проходил лечение, не покидая территорию Украины. Только в мае он поступил в госпиталь, где военного признали временно негодным к службе на две недели. При этом врачи сочли, что военный мог быть травмирован не под обстрелом, и пытается обмануть Минобороны ради крупной выплаты.

Шамиль Чупанов попытался оспорить такой вывод, настаивая на боевом характере полученной травмы и требуя выдачу справки о ранении. Суды ему в этом отказали. Редакция Кавказ.Реалии приводит ещё несколько аналогичных историй.

Российские военные регулярно жалуются в суды на невыплату обещанных им денег. В марте президент России Владимир Путин обещал, что семьи погибших в Украине военных получат по 7,4 миллиона рублей и ежемесячную компенсацию. Раненым было обещано по 3 миллиона.