Российский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны геноцидом и военным преступлением. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов города.

В суд с соответствующим иском обратилась прокуратура Петербурга, которой это поручил генпрокурор России Игорь Краснов. Ведомство требовало признать, что блокада Ленинграда, которая велась "оккупационными властями и войсками Германии и военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии", была геноцидом и военным преступлением.

Италия и Финляндия в годы войны были союзниками нацистской Германии. Другие перечисленные государства были или оккупированы Германией, или же, как Чехия, вовсе не существовали; Латвию Советский Союз официально считал своей частью - Латвийской ССР. Эти страны не участвовали в войне против СССР, на стороне Германии воевали добровольцы из них.

Суду прокуратура сообщила, что ущерб от блокады составил 35,3 триллиона рублей. По данным ведомства, количество жителей, погибших в результате блокады, составило не менее 1 миллиона 93 тысяч человек. Ранее считалось, что в блокадном Ленинграде погибли около 649 тысяч человек.