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Российский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

Жители Ленинграда запасаются водой из разрушенной водопроводной трубы на Невском проспекте

Суд в Санкт-Петербурге признал блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны геноцидом и военным преступлением. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов города.

В суд с соответствующим иском обратилась прокуратура Петербурга, которой это поручил генпрокурор России Игорь Краснов. Ведомство требовало признать, что блокада Ленинграда, которая велась "оккупационными властями и войсками Германии и военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии", была геноцидом и военным преступлением.

Италия и Финляндия в годы войны были союзниками нацистской Германии. Другие перечисленные государства были или оккупированы Германией, или же, как Чехия, вовсе не существовали; Латвию Советский Союз официально считал своей частью - Латвийской ССР. Эти страны не участвовали в войне против СССР, на стороне Германии воевали добровольцы из них.

Суду прокуратура сообщила, что ущерб от блокады составил 35,3 триллиона рублей. По данным ведомства, количество жителей, погибших в результате блокады, составило не менее 1 миллиона 93 тысяч человек. Ранее считалось, что в блокадном Ленинграде погибли около 649 тысяч человек.

  • Ленинградский областной суд 10 октября удовлетворил иск региональной прокуратуры о признании действий немецких войск и их союзников на территории области в 1941-1944 годах военными преступлениями и геноцидом. Суд постановил, что от действий немецких войск пострадали не менее 435 тысяч мирных жителей и военнопленных.
  • В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза.
  • В 2020 году суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942–1943 году. Тогда, по версии следствия, немецкие войска, их союзники и коллаборационисты убили не менее 2600 советских граждан.

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