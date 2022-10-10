Суд признал геноцидом преступления нацистов в Ленобласти

Ленинградский областной суд признал геноцидом действия солдат вермахта и СС на территории региона в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. По версии следствия, от рук нацистов погибло более 430 тысяч местных жителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Свидетелями на суде выступили бывшие малолетние узники концлагерей, историки, представители поисковых отрядов и архивисты. Ущерб региону от действий немецких войск и их союзников оценили в почти в два триллиона рублей по нынешнему курсу.

В начале сентября прокуратура прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать блокаду Ленинграда "военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа". Заявление в суд подано в 81-ю годовщину начала блокады города.

В августе 2021 года Псковский областной суд признал преступления, совершенные в регионе в годы Второй мировой войны нацистами, геноцидом народов Советского Союза.

В 2020 году суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства мирных жителей в деревне Жестяная Горка в 1942–1943 году. Тогда, по версии следствия, немецкие войска, их союзники и коллаборационисты убили не менее 2600 советских граждан.