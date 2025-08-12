Российский суд заочно арестовал журналистку Крым.Реалии

В аннексированном РФ Крыму российский суд постановил заочно арестовать на два месяца журналистку Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Алексину Дорогань. Ей грозит до 20 лет заключения.

Как сообщила сама Дорогань, об уголовном преследовании со стороны российских властей ей стало известно 11 августа. Она рассказала, что в почтовый ящик квартиры, где она проживала в Крыму, были вложены письма, касающиеся апелляционной жалобы на ее заочный арест. Эти материалы почтой направил адвокат, назначенный ей российским судом. По словам Дорогань, ранее с ней по этому поводу никто не связывался.

Из письма государственного адвоката следует, что решение суда о заочном аресте датируется 23 июня 2025 года. Постановление вынес судья Киевского районного суда Симферополя Долгополов Андрей Николаевич. Статья, по которой по которой обвиняют журналистку, в жалобе не уточнялось, однако говорилось, что она "предусматривает до 20 лет тюрьмы", а дело ведет следователь ФСБ. При этом в письме указывалось, что апелляционная жалоба должна была рассматриваться подконтрольным России Верховным судом Крыма 30 июля 2025 года.

Исследование материалов на российских судебных ресурсах показало, что против Дорогань возбуждено дело по статье 208 Уголовного Кодекса РФ — "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". По данным этих ресурсов, Верховный суд Крыма оставил арест в силе. Также удалось выяснить, что власти РФ внесли фамилию журналистки Крым.Реалии в список "террористов и экстремистов" под номером 5621.

Алексина Дорогань является ключевым автором расследований Крым.Реалии о погибших в Украине российских военных из Крыма и составителем базы данных "Груз 200". Она покинула оккупированный Крым в августе 2014 года, официально отказавшись перед этим от российского паспорта, навязываемого властями России крымчанам после аннексии полуострова.