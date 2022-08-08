Российский вице-мэр Новой Каховки задержан по подозрению в бандитизме

Первый заместитель главы российской администрации города Новая Каховка в Херсонской области Украины Виталий Ефименко задержан российской полицией по подозрению в бандитизме. У него изъяты оружие и десятки миллионов рублей. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на МВД.

Временное управления МВД России по Херсонской области заявляет, что полицейские вышли на Ефименко, расследуя два нападения на местных бизнесменов. Утверждается, что в результате расследования задержаны члены вооруженной банды, в которую входил и Ефименко. Сколько человек задержано — не сообщается.

Ефименко — местный бизнесмен. После того как Херсонская область была занята российскими войсками, он был назначен в российскую военно-гражданскую администрацию Новой Каховки. В начале августа на него было совершено покушение. Украинские СМИ, в частности "24 канал", тогда сообщали, что российский чиновник известен в регионе как криминальный авторитет, источник информации не назывался.