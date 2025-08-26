Российского физика Ожаровского депортировали из Монголии

Из Монголии 26 августа депортировали российского физика Андрея Ожаровского, задержанного ранее на месте добычи урана в пустыне Гоби. Об этом сообщил он сам в телеграме, опубликовав фото с российско-монгольской границы.

Ранее Ожаровский писал, что утром во вторник по местному времени (в Москве была ночь) ему позвонили из полиции с предложением приехать. Через 12 часов учёный написал, что был депортирован. Комментариев монгольских правоохранительных органов пока не было.

Ожаровского задержали 19 августа. Его доставили в разведуправление страны, где спрашивали, зачем он приехал в Монголию и что обнаружил. 21 августа его отпустили, но дело не закрыли.

Учёный, который известен также как экоактивист, прибыл в страну по приглашению местных активистов, чтобы изучить заброшенный посёлок Мардай, где в советские годы добывали уран. По словам Ожаровского, сейчас французская компания Orano Mining добывает там уран с помощью закачивания кислоты под землю, что вызывает новые загрязнения.

Учёный рассказал, что жалобу на него написала комиссия по ядерному регулированию Монголии. Ведомство обвинило физика в распространении недостоверной информации. Ожаровский при этом утверждает, что сама комиссия загрязнение не исследовала. Он признал, что совершил правонарушение небольшой тяжести, поскольку монгольские законы действительно запрещают самостоятельно замерять радиационную обстановку.

Пока неизвестно, что монгольская разведка будет делать с собранными данными.