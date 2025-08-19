В Монголии задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского

В Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Он сам подтвердил это РБК. Во вторник информация появилась и в других СМИ.

РБК приводит слова учёного о том, что он приехал в Монголию по приглашению местных экоактивистов, которые борются с добычей урана. Задержали Ожаровского во время обследования заброшенных урановых карьеров в районе месторождения Мардай.

По словам Андрея Ожаровского, к нему подъехала машина, из которой вышла девушка, представившись сотрудником миграционной службы. Она попросила паспорт для проверки, впоследствии забрав документ. Ученому не предъявили обвинений и не объяснили причин задержания, но, тем не менее, повезли к ближайшему погранпереходу, где есть офис миграционной службы.

"Я рассматриваю конфискацию паспорта именно как задержание, потому что я лишен свободы передвижений. Значит, я задержан", - отметил учёный.

Физик считает, что поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских блогах о его якобы связях с российскими спецслужбами или "Росатомом". По данным источников The Insider, в монгольских СМИ началась медиакампания против ученого - Ожаровского называют российским агентом, который решил сорвать сотрудничество Монголии и Франции по добыче урана.

Андрей Ожаровский - российский физик-ядерщик и экологический активист. Он известен как противник атомной энергетики и активно выступал против строительства Белорусской атомной станции под городом Островец, пишет "Медуза".