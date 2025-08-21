Ядерщика Ожаровского отпустили в Монголии после задержания

Физика Андрея Ожаровского, задержанного 19 августа в Монголии во время замеров радиоактивного загрязнения на месте добычи урана в пустыне Гоби, отпустили на свободу. Он сообщил, что находится в Улан-Баторе, а дело продолжат рассматривать монгольские правоохранительные органы.

Ожаровский рассказал, что утром 21 августа его доставили в разведуправление страны, где спрашивали, зачем он приехал в Монголи и что обнаружил.

Учёный прибыл в страну по приглашению местных активистов, чтобы изучить заброшенный поселок Мардай, где в советские годы добывали уран. По словам Ожаровского, сейчас французская компания Orano Mining добывает там уран с помощью закачивания кислоты под землю, что вызывает новые загрязнения.

Учёный рассказал, что донос на него написала комиссия по ядерному регулированию Монголии. Ведомство обвинило физика в распространении недостоверной информации. Ожаровский при этом утверждает, что сама комиссия загрязнение не исследовала.

Пока неизвестно, что монгольская разведка будет делать с собранными данными. Учёный утверждает, что предложил монгольской спецслужбе провести замеры в пустыне.