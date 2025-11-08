Президент Владимир Путин назначил командующего группировкой войск "Юг" генерал-полковника Александра Санчика заместителем министра обороны России. Указ опубликован на портале правовой информации.

59-летний Санчик занимал должность командующего с ноября прошлого года. За год он был повышен в звании, став из генерал-лейтенанта генерал-полковником. Военные под его командованием пытались вести наступление в Донецкой области.

В министерстве Санчик, вероятно, заменил генерал-лейтенанта Андрею Булыгу. Тот назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Кто заменит самого Cанчика в войсках — не сообщается.