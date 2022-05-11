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Что даст новый ленд-лиз?

Президент США Джо Байден подписывает «Закон о ленд-лизе для обороны демократии Украиной». Вашингтон, 9 мая 2022 года

9 мая президент США Джо Байден подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года", который даёт возможность ускорить поставки оружия, военную и экономическую помощь Украине. Палата представителей Конгресса США 10 мая одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Россия 77 дней продолжает боевые действия в Украине, получая отпор.

В эфире историки Юрий Фельштинский, Николай Митрохин, военный эксперт Сергей Грабский.

Видеоэфир в 19:05

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