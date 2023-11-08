Россию заподозрили в распространении фото со звёздами Давида в Париже

Российская сеть по дезинформации в Европе была главным распространителем фотографий со звёздами Давида, которые рисовали в Париже на стенах домов, где живут еврейские семьи. Об этом сообщает Le Monde. Издание приводит название сети – "Двойник".

По информации газеты, в правоохранительных органах считают, что за появлением шестиконечных звёзд стоит пророссийский молдавский предприниматель Анатолий Призенко.

По делу задержаны два исполнителя – молдавские граждане, которые, как считают следователи, наносили изображения звёзд на стены. Ещё один человек, как утверждается, отвечал за то, чтобы сфотографировать результат и отправить снимки Призенко для распространения. Кроме того, правоохранительные органы подозревают, что задержанные выполняли похожие задания в других европейских странах.

Призенко, как пишет Le Mond, занимается интернет-маркетингом. В 2015 году он баллотировался на местных выборах в Молдове от пророссийской Партии социалистов.

Параллельно с распространением фотографий в соцсетях, несколько сайтов фейковых новостей из сети по дезинформации стали активнее публиковать материалы о росте антисемитизма во Франции с обвинениями в бездействии в адрес французских властей.