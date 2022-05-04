Федрезерв США повысил базовую ставку на 50 пунктов — впервые с 2000 года

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – с 0,25-0,5 процента до 0,75-1 процента годовых.

В марте ФРС поднимала ставку на 25 пунктов. Увеличение ставки сразу на 50 пунктов происходит впервые с 2000 года. Регулятор рассматривает дальнейшее повышение ставки на 50 пунктов в 2022 году.

Федеральный резерв также сообщил о сокращении с 1 июня портфеля гособлигаций, долговых обязательств госструктур и обеспеченных ипотекой долговых бумаг.

После объявления ФРС о повышении базовой ставки основные биржевые фондовые индексы показали снижение, но затем отыграли падение.

В сообщении ведомства также говорится, что в США продолжается рост рабочих мест и снижается рост безработицы. При этом инфляция остаётся повышенной из-за пандемии коронавируса и повышения цен на энергоносители.

Ведомство, среди прочего упоминает вторжение России на территорию Украины и называет его последствия для экономики Соединённых Штатов неопределёнными. Боевые действия оказывают дополнительное давление на инфляцию и, вероятно, снизят экономическую активность, утверждает ФРС.

Базовая ставка ФРС - процентная ставка, по которой коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки. Повышение ставки является фактором снижения мировых цен на нефть, газ и металлы, а через них – на другие товары.

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